Michelangelo Pistoletto presenta il libro "La formula della creazione"

Martedì 26 marzo 2024 alle ore 14.30, l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita la presentazione del libro La formula della creazione (Cittàdellarte Edizioni, 2022) del maestro dell’Arte Povera Michelangelo Pistoletto, che per l'occasione dialogherà con la storica dell'arte Silvia Evangelisti.



L’evento, a cura della docente Caterina Coluccio e dell'architetto Giacomo Bassmaji, è una delle iniziative promosse dall'Accademia di Belle Arti di Bologna, in occasione del progetto di collaborazione con l'Ambasciata del Terzo Paradiso di Reggio Emilia, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e l'associazione Pensare Globalmente Agire Localmente, che coinvolge gli studenti e le studentesse dei corso di Illustrazione Scientifica e di Fashion Design dell’Accademia di Bologna.



Cittadellarte - Fondazione Pistoletto è un nuovo modello di istituzione artistica e culturale fondata nel 1998 a Biella da Michelangelo Pistoletto. Una città dell’arte, un luogo dove convergono artisti, scienziati, attivisti, imprenditori, studiosi, amministratori, coltivatori, designer, architetti, medici e rappresentanti del mondo istituzionale, alcuni dei quali saranno i protagonisti di seminari presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna per tramettere strumenti di trasformazione della società in senso responsabile. L'ultima tappa del progetto sarà costituita da una mostra realizzata con i progetti artistici di studentesse e studenti.



Nel corso della presentazione, Michelangelo Pistoletto si confronterà con Silvia Evangelisti su temi legati alla filosofia dell'arte dell'artista e al suo progetto di comunità basato sui principi della sostenibilità dei 17 Sustainable Development Goals SDGs dell'ONU. In particolare, il libro La formula della creazione affronta, in 31 passi, il percorso che l’essere umano ha attraversato creando la religione, la politica, la scienza e le culture della società grazie al fermento germinale dell’arte. In queste pagine si comprende come affrontare il passaggio epocale che l’umanità sta vivendo, fagocitata dalla generale crisi dei sistemi che essa stessa ha creato. Con la Formula della Creazione, applicabile in ogni momento della vita quotidiana, Michelangelo Pistoletto ci offre l’opportunità di riconsiderare i cardini della nostra esistenza e ci chiama a una nuova responsabilità verso noi stessi, verso l’altro, verso la natura di cui facciamo parte. La missione sociale di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto è incorporata nel simbolo del Terzo Paradiso, che compare sulla copertina del libro ed è stato ideato da Pistoletto per diffondere nel mondo un messaggio di rinascita e di condivisione, attraverso la promozione di attività artistiche orientate ad ottenere effetti tangibili, che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone. Le Ambasciate del Terzo Paradiso/Rebirth sono infatti una rete di progetti e istituzioni attive dal 2005, dedicate a perseguire uno sviluppo sociale e umano attraverso un profondo impegno etico.



Michelangelo Pistoletto nasce a Biella nel 1933. Nel 1962 realizza i Quadri specchianti, con i quali raggiunge in breve riconoscimento internazionale. È considerato uno dei precursori e protagonisti dell’Arte Povera con i suoi Oggetti in meno (1965-1966) e la Venere degli stracci (1967). A partire dal 1967 realizza, fuori dai tradizionali spazi espositivi, azioni che costituiscono le prime manifestazioni di quella “collaborazione creativa” che svilupperà nel corso dei decenni successivi. Nel 1998 fonda Cittadellarte a Biella, ponendo l’arte in relazione con i diversi ambiti del tessuto sociale al fine di ispirare e produrre una trasformazione responsabile della società. Ha ricevuto innumerevoli premi internazionali, tra cui nel 2003 il Leone d’oro alla carriera della Biennale di Venezia e nel 2007 il Wolf Foundation Prize in Arts. Nel 2010 pubblica il saggio Il Terzo Paradiso, e nel 2014 il simbolo del Terzo Paradiso viene installato nell’atrio della sede del Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles. Nel 2015 la Universidad de las Artes de L’Avana gli conferisce la laurea honoris causa. Nello stesso anno realizza l’opera Rebirth, collocata nel parco del Palazzo delle Nazioni di Ginevra sede dell’ONU. Nel 2022 viene candidato al Nobel per la Pace e presenta il suo libro testamento La formula della creazione. Nel 2023 festeggia i suoi 90 anni inaugurando la mostra personale INFINITY a Roma nel Chiostro del Bramante, a cura di Danilo Eccher e in contemporanea a Palazzo Reale a Milano la mostra personale intitolata LA PACE PREVENTIVA, curata da Fortunato D’Amico. www.cittadellarte.it



Ingresso libero



Accademia di Belle Arti di Bologna



www.ababo.it