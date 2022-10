Mindfulness, pittura e suono al Parco dei Cedri

La natura è bella in tutte le stagioni, e tutte le stagioni ci offrono possibilità di nutrimento, soprattutto quando riusciamo ad allinearci e ad entrare in sintonia con i ritmi naturali.



In questi incontri sperimenti la connessione profonda con la natura attraverso pratiche come la meditazione camminata, il sit-spot (mindfulness in connessione con la natura) e il bagno di foresta (Shinrin Yoku) uniti alla pittura intuitiva, pratiche creative, e lavoro con la voce.



L’unione di queste pratiche ci consente di catturare la nostra esperienza ed esprimerla in modo visivo e attraverso l’espressione vocale. La pittura intuitiva è un modo di dipingere che ci aiuta a creare attingendo alle nostre risorse interiori in maniera fluida e gentile. È un processo di grande libertà che non richiede nessuna esperienza di pittura ma semplicemente ascolto di sé, fiducia, e la voglia di lasciarsi andare e di ascoltarsi per creare a partire dalla nostra essenza più profonda.



In questo ciclo, aggiungeremo a queste pratiche il lavoro con la voce. Saremo infatti accompagnati (soprattutto negli incontri di Novembre e Dicembre) dalla meravigliosa Barbara Valentino che da 25 anni anni propone dei bellissimi percorsi con la voce e col canto. È un lavoro profondo, gioioso, e alla portata di tutti (anche di chi pensa di non poter cantare) e che va ad arricchire ulteriormente tutto il lavoro di connessione con e attraverso il corpo che sperimentiamo in natura.



La natura ci nutre e apre il nostro cuore, l’arte e la creatività danno voce alla nostra anima.



Questi incontri ti regalano momenti unici di profonda connessione e benessere.



Da Ottobre a Dicembre gli incontri saranno una volta al mese, al sabato mattina: il 15 Ottobre, 12 Novembre, 3 Dicembre.



Info e iscrizioni info@paolafabbri.net