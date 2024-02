"Mineral Show 2024"

Dal 15 al 17 marzo 2024 torna all'Unipol Arena "Bologna Mineral Show" edizione 2024. La manifestazione dedicata al mondo dei minerali, dei fossili e motro altro.

Le attività:

TINO, IL NOSTRO BABY T-REX.

È possibile incontrare un cucciolo di T-REX che cammina tra le persone e gioca con i bambini? Chi ha visitato BolognaMineralShow negli ultimi anni potrà confermarvi che è così. Il nostro cucciolo di dinosauro e i loro addestratori saranno presenti durante i 3 giorni della fiera e intratterranno tutti coloro che vorranno giocare con loro. Se gli sarete simpatici, giocheranno con voi.....ma non fateli arrabbiare.... altrimenti....!!

Orari indicativi nei quali il T-REX "uscirà dalla sua tana": 10,00-11,30-14,00-16,00-17,30 - ogni apparizione avrà una durata di 20 minuti circa. Non è necessaria nessuna prenotazione per assistere allo spettacolo/attività.

VIVI LA PRESTORIA

L'Archeotecnico Alfio Tomaselli catalizzerà l’attenzione dei visitatori con una dimostrazione su come l’uomo preistorico lavorava le pietre e le ossa per ottenere armi ed utensili, come otteneva i colori polverizzando i vari minerali presenti in natura, accenderà il fuoco utilizzando varie tecniche. Spiegherà la vita in un accampamento neolitico con tanto di pelli stese a terra con tutti i visitatori seduti a semicerchio intorno a lui e dopo la mezz’ora di dimostrazione saranno molte le persone che rimaste affascinate dalle sue parole resteranno anche per quella successiva. www.archeologiasperimentale.it

Orario delle dimostrazioni: 10.30 - 12.00 - 14.30 - 16.30 - 18.00. Non è necessaria nessuna prenotazione per assistere allo spettacolo/attività.

GAMING AREA

Una zona dedicata al gaming didattico legato alle scienze della terra...una pratica nata appunto "per gioco" ma che conquista sempre di più anche il pubblico adulto oltre che i più giovani.

Ci saranno 2 zone dedicate a questo tema:

A) AREA SPERIMENTALE "LA SAPIENZA":

Siete pronti ad entrare nel sorprendente mondo della Geologia? Mettete alla prova la vostra curiosità con minerali, fossili e rocce, provando a riconoscerli solo al tatto. Scommettiamo che non riuscirete a trovare l'Italia su una cartina o a identificare le forme di vita del passato? Sapreste riconoscere una vera meteorite o un minerale radioattivo, magari utilizzando un contatore geiger? La Luna è veramente così lontana?

La risposta a queste e a tantissime altre curiosità attraverso la sperimentazione diretta, con 19 postazioni di scoperta!!



B) AREA BETTERGEO:

I ragazzi "giocano" in uno scenario virtuale, basato sulla piattaforma di Minecraft, in cui devono riconoscere e sfruttare le risorse naturali, trasformandole in manufatti. Successivamente, sulla base delle proprietà "saggiate" nel gioco virtuale, i ragazzi sono chiamati a riconoscere rocce e minerali reali, attraverso una serie di semplici prove pratiche.

Attività a ciclo continuo dalle ore 10 alle 18. Non è necessaria nessuna prenotazione per assistere allo spettacolo/attività.

LA PESCA ALL'ORO

Visto il grande successo di pubblico che riscuote la dimostrazione della ricerca dell’oro alluvionale setacciando le sabbie dei fiumi, anche quest’anno al Bologna Mineral Show verrà allestito il diorama che ricostruisce l’alveo di un fiume per permettere a tutti i visitatori di cimentarsi nella ricerca del prezioso metallo con il ritrovamento di vere pagliuzze d’oro. La dimostrazione verrà effettuata dal vicecampione mondiale di pesca all’oro che è anche un noto ricercatore del Canavese che dedica tutto il suo tempo libero alla scoperta di depositi alluvionali auriferi lungo i fiumi e torrenti del Piemonte. Ai visitatori che si fermeranno verranno spiegate tutte le varie tecniche di ricerca, dalla tradizionale “batea” alla più complessa “canaletta”.

Attività a ciclo continuo dalle ore 10 alle 18. Non è necessaria nessuna prenotazione per assistere allo spettacolo/attività.

IL GRANDE SCAVO

Questa attrazione è composta da più "siti" di ricerca:

A) AREA DI SCAVO CON GRANDE RITROVAMENTO: Un'area di scavo dal terreno sabbioso, dove sotto l'attenta guida del nostro caposquadra, i bambini potranno scavare e rinvenire piccoli reperti fossili di varia natura, che riposizionati insieme andranno a comporre qualcosa di molto più grande....e jurassico!!

B) AREA SABBIOSA: Piccole postazioni di zona sabbiosa, dove si potranno cercare e rinvenire denti di squalo fossili e altre tipologie di piccoli reperti minerari

Attività a ciclo continuo. Non è necessaria nessuna prenotazione per partecipare allo spettacolo/attività.

AVVENTURA IN MINIERA

Ma dove si possono trovare i minerali? In buona parte .... qui!!

E’ stato ricostruito un tratto di galleria mineraria con tanto di rotaie, carrello per il trasporto del minerale e minatore che vi lavora.

I più giovani vi potranno entrare con tanto di elmetto e guanti forniti dall’organizzazione per cercare e raccogliere i minerali che troveranno all’interno della galleria, l’emozione e il ritrovamento sono assicurati.

Attività a ciclo continuo. Non è necessaria nessuna prenotazione per partecipare allo spettacolo/attività.

LA TESTA DEL T-REX

La ricostruzione dell'ossatura che componeva la testa di un enorme T-REX, una attrazione davvero straordinaria e dal grande fascino, che mette in risalto che dimensioni poteva raggiungere questo dinosauro davvero possente e quanto fossero temibili i suoi affilati denti!

LA BOCCA DI SQUALO GIGANTE

La ricostruzione della mandibola fossile di uno squalo gigante: una attrazione che rappresenta al meglio cosa possa significare il detto "in un sol boccone..." che spesso caratterzza fiabe e storie di avventure lontane. Da anni è il luogo ideale per una foto ricordo "unica" da Bologna Mineral Show!