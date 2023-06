Mostra fotografica: Borgo nel mio sguardo

“Borgo nel mio sguardo” è una piccola selezione fotografica tratta da scatti realizzati a Borgo Panigale.

La FOTOGRAFIA è una delle mie passioni, un interesse sorgivo, quasi un “habitus”: quando mi dirigo da qualche parte, sia che abbia un obiettivo concreto, sia che semplicemente io stia passeggiando, è pressoché impossibile per me non scattare foto, non catturare “armonie” visive fatte di forme, linee, colori, o scene di vita quotidiana sotto i raggi del mattino e della sera...



Miriam Bruni