Apre il Museo delle illusioni di Bologna: a Palazzo Belloni fra arte e scienza

Il nuovo Museo delle Illusioni apre a Bologna il 27 gennaio 2024. Un'esperienza fra arte e scienza visitabile in un palazzo storico della città dove ci sarà modo di stupirsi.

Palazzo Belloni, noto anche come casa Cantelli, si trova in Via de’ Gombruti, all’angolo con Via Barberia. L’apparente semplicità dell’aspetto esterno dell’edificio contrasta enormemente la ricchezza degli ambienti interni e in particolar modo con la maestosa scalinata di accesso al piano nobile. Da sempre proprietà della famiglia Belloni, che lo fece costruire alla fine del XVII secolo, il palazzo deve la sua fortuna, in particolare, agli innumerevoli soggiorni che Giacomo III Stuart fece tra il 1717 e il 1726. Giacomo Angelo Belloni fece apporre anche una lapide commemorativa in marmo in ricordo di queste visite regali.