Música dal mare: nuovi suoni per un mondo nuovo

La cooperativa sociale Le Ali, già dalla sua nascita porta un messaggio importante attraverso Ca’Shin: un vivere sano all’insegna del plastic free e dell’attenzione verso l’ambiente. Per questo motivo ha sposato l’intento di Rocco Papia e del suo progetto innovativo e di grande cuore.



La sera del 15 luglio a Ca’Shin l’artista Rocco Papia si esibirà nel suo concerto SOLO MA NON SOLO e presenterà Corallo Sonoro, che installerà durante la stessa giornata, introducendo gli spettatori in un viaggio sensoriale ricco di magia.



Rocco PapiaFondatore del progetto ORT - Orquesta Reusónica Trío il musicista e creativo italiano residente a Barcellona, Rocco Papia, nel suo concerto SOLO MA NON SOLO conduce il pubblico attraverso musiche dal mondo e composizioni originali disegnando, con una chitarra a 7 corde ed i suoi strumenti autocostruiti con materiali di riciclo, una geografia musicale estremamente peculiare e stimolando una riflessione sui rifiuti e su tematiche ambientali e di sostenibilità.



Il Corallo Sonoro è un'installazione interattiva realizzata attraverso il riuso creativo dei rifiuti, creato grazie alla collaborazione con “La casa della cultura di Calderara di Reno” e al collettivo ISRAW, che offre la possibilità di esplorare il paesaggio sonoro marino, offrendo un'esperienza immersiva visuale ed uditiva che sensibilizza sulla ricchezza della biodiversità del mare e dell'importanza della sua conservazione.