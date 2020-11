Spettacolo dal vivo. Musica Insieme lancia la XXXIV edizione dei Concerti: un cartellone tutto italiano, con uno sguardo ottimista verso le festività e il futuro. L'assessore Felicori: "Esperienza coraggiosa, che valorizza i talenti italiani" Dall'8 febbraio al 14 giugno 2021, 12 concerti all'Auditorium Manzoni di Bologna, quattro prime assolute e un progetto speciale con Mario Brunello

Il Covid-19 non ferma Musica insieme, una delle fondazioni musicali più prestigiose in regione e non solo che lancia, con uno sguardo ottimista al futuro, una nuova stagione di grandi concerti all’Auditorium Manzoni di Bologna.

La rassegna si svolgerà dall’8 febbraio al 14 giugno e valorizzerà i talenti italiani. Prevista la presenza di grandi maestri, tra cui Salvatore Accardo, Mario Brunello, Enrico Dindo, Massimo Quarta e Giovanni Sollima, e compagini molto note come il Quartetto di Cremona e il Prometeo.

Nel frattempo, per rimanere in contatto con il proprio pubblico come è avvenuto anche in questi mesi di emergenza sanitaria e teatri chiusi con dirette in live streaming di grande successo, Musica insieme ha ideato uno speciale Calendario dell’Avvento, destinato al pubblico e ai sostenitori, che verrà pubblicato anche sulle pagine Facebook e Instagram della Fondazione, per scoprire giorno dopo giorno i protagonisti della prossima edizione de I Concerti 2021.

Concluderà la rassegna il 14 giugno un progetto nato appositamente per questo cartellone, che vede sotto la guida di Mario Brunello un gruppo di 10 giovani solisti del territorio, per un nuovo Carnevale degli animali, omaggio a Saint-Saëns nel centenario della morte, che diviene operazione artistica teatrale con la collaborazione dell’Atelier dell’Errore, nato all’interno del reparto di Neuropsichiatria Infantile di Reggio Emilia.

Programma Musica Insieme-2

Allegati