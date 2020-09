Sabato 5 settembre alle ore 21:00 presso il Chiostro del Teatro Arena del Sole. Libertà, frontiera, industria, solitudine: il treno come straordinaria metafora della modernità americana. Cosa ha significato il treno per un paese come l’America? La modernità è penetrata in un mondo rurale attraverso i binari, cambiando per sempre il paesaggio naturale come quello antropologico. Da oggettivazione del moderno e dell’accelerazione che lo contraddistingueva, la ferrovia è oggi diventata rottame, residuo, reperto di un mondo scomparso. Mystery Train. Un viaggio nell’immaginario americano ripercorre il rapporto dell’America con il treno, tra racconti, poesie e canzoni.

Un’attrice, Margherita Laterza, due musicisti, Gabriele Amalfitano, Matteo Portelli, e un americanista, Alessandro Portelli, mettono in scena questa originale e particolarissima Lezione di Storia, convocando, tra gli altri, Hawthorne e Dickinson, Woody Guthrie e Bruce Springsteen, Elvis Presley e Johnny Cash. Con Gabriele Amalfitano, Margherita Laterza, Alessandro Portelli, Matteo Portelli produzione Editori Laterza

in collaborazione con Circolo Giovanni Bosio. Ingresso gratuito.

Per gli appuntamenti nel Chiostro delI’Arena del Sole la prenotazione è obbligatoria e si potrà effettuare dal 31 agosto a biglietteria@arenadelsole.it, indicando nome e cognome di tutti i partecipanti e rispettivi numeri di telefono, oppure presso la biglietteria del teatro, aperta da martedì 1 settembre (qui tutte le informazioni). Nel Chiostro sarà attivo il servizio bar dalle ore 20.30.