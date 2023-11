"Dentro l'opera 29": Don Carlo di Giuseppe Verdi

Sabato 2 dicembre per la rassegna "Dentro l'opera 29" incontro con il musicologo Piero Mioli per conoscere e apprezzare le opere liriche.

Il Don Carlo di Giuseppe Verdi: la vicenda inizia in Francia per poi spostarsi in terra spagnola Don Carlo, Infante di Spagna, ama Elisabetta di Valois e ne è ricambiato. Ella, nonostante il suo amore per Carlo, allo scopo di consolidare la pace tra Francia e Spagna, sente che è suo dovere sposare il padre di lui, Filippo II.