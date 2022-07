Nasci produci muori, il primo spettacolo senza olio di palma!

B 612 A.P.S.

presenta



NASCI PRODUCI MUORI



Scritto e diretto da Luca Romanelli

Con: Luca Romanelli, Daniela Marcolungo, Andrea Gamberini

Interventi audio e video: Dimitri Winter e Filippo Marchi

Luci/Audio: Noemy Villatoro



GIOVEDI' 28 LUGLIO 2022 ORE 21,15

PARCO DEI GIARDINI

Via Arcoveggio 59/8, Bologna

INGRESSO GRATUITO



nell'ambito della rassegna "R-Estate al Parco 2022"



https://www.gruppob612.it/produzioni/nasci-produci-muori



Dopo il tutto esaurito dello scorso aprile torna in scena lo spettacolo fuori di testa ma non troppo diverso da loro, nonché primo spettacolo al mondo senza olio di palma!

Ma B 612 soffre il caldo e questa volta cospargerà di satira il suo parco preferito con la complicità dell'Associazione Cà Bura!



L´Uomo Comune di una via a caso di una città qualsiasi è scomparso da un momento all'altro, e il mondo è in preda al panico!

Dov'è finito, e perché non ha seguito come tutti gli altri il mantra “NASCI PRODUCI MUORI”, Lezione Fondamentale sulla vita che tutti fin da piccoli conoscono? E soprattutto, cosa fare ora per ristabilire la normalità? Nel caos generale i media colgono l´occasione per speculare all'infinito su questo Uomo Comune, con dibattiti, espertoni trendy e immagini shock, ovviamente in HD!



Con ironia feroce che punta dritto allo stomaco dello spettatore come un pugno ben assestato, “Nasci produci muori” scava nelle viscere di una società autoreferenziale che non fa più prigionieri e punta ad asservire sé stessa a meccanismi da cui è esclusa ogni forma di buon senso e di umanità, rendendosi al contempo sia vittima che carnefice. Un vortice senza uscita intriso di banalità quotidiana in cui ognuno di noi – senza neanche troppa fatica - può tranquillamente riconoscersi.