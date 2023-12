Nature. Viaggio attraverso le meraviglie del pianeta. Presentazione del nuovo calendario di Paolo Gotti

Dalla fitta e potente vegetazione dell'isola di Lord Howe, nel mar di Tasman, tra l'Australia e la Nuova Zelanda, ai crateri vulcanici che affiorano nel deserto di Atacama lungo l'area costiera nord-occidentale del Cile, dalla Playa Negra di Cahuita in Costa Rica alla Cascata di Gullfoss in Islanda, dal volo degli uccelli marini dell’isola di Fernando de Noronha all’affascinante intreccio tessuto da un ragno tropicale: attraverso le fotografie di Paolo Gotti, ci immergiamo in un viaggio straordinario che ci invita a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni sull'ambiente naturale e sull'importanza di agire con responsabilità per proteggerlo.



Con un occhio attento e sensibile, Gotti cattura fermi immagine unici e suggestivi di luoghi incontaminati, potenti ma al tempo stesso fragili. Ogni scatto è un messaggio forte e urgente: un invito a riflettere sulla nostra responsabilità verso il pianeta e a prendere coscienza dell'importanza di agire in maniera consapevole per preservarne la sua biodiversità.



Insieme al calendario da parete, come da tradizione, Paolo Gotti presenterà anche il calendario da tavolo dal titolo FOOD con 13 fotografie che esplorano la diversità alimentare in diversi paesi del mondo nei cinque continenti.