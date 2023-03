NICOLO’ PIGNATTI MORANO – PASSEGGIATE BOLOGNESI

Inaugurazione sabato 25 febbraio 2023 alle ore 18.00

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna.

Fino al sabato 4 marzo, mar-sab, 17-20, ingresso libero, oppure su appuntamento.

Catalogo in galleria.



Il suo sguardo cattura i segni del tempo come le sbiadite tracce di un graffito sul muro, le insegne dei negozi, i passanti, figure metafisiche colte in pigre e lente passeggiate. La sua esperienza di grafico pubblicitario lo ha portato a confrontarsi con l'iperrealismo americano di Chuck Close ma nel caso odierno i suoi dipinti sono piuttosto realisti, anzi direi veristi; un verismo accademico nel quale, l'artista, ricostruisce, mattone per mattone, gli edifici rossastri, i portici accoglienti nei quali come in un "tube" tutti noi trascorriamo, protetti, la nostra esistenza. Giovanni Pintori



Strada Maggiore, 93 x 127, acrilico su tavola, 2016