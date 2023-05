"Nightwalks with Teenagers". Adolescenti guidano un pubblico adulto in una camminata notturna

"Nightwalks with Teenagers" è la creazione di una camminata urbana notturna, in cui un gruppo di adolescenti percorre un quartiere guidando un pubblico adulto in camminamenti, attraversamenti e soste in spazi particolari.

La camminata è accompagnata da una serie di narrazioni: racconti, storie, fantasie, proiezioni e domande che vengono condivisi con il pubblico, aprendo agli adulti alcuni temi di cui parlano di solito tra di loro e raccontando storie in bilico tra realtà e finzione, che hanno a che fare con i luoghi attraversati e con la dimensione notturna.

La performance è preceduta da un workshop in cui i ragazzi vengono guidati dalla compagnia nella definizione del percorso e nei contenuti da proporre agli spettatori.

Il laboratorio è gratuito ed è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 12 e i 19 anni.

Info e iscrizioni: info@fuori.bo.it | 3471519762

Primo incontro

Venerdì 26 maggio, ore 16-19 c/o Teatro Arena del Sole, via San Giuseppe 8, Bologna

Calendario

Sabato 27 maggio, ore 16-19

Lunedì 29 maggio, ore 16-19

Martedì 30 maggio, ore 16-20

Mercoledì 31 maggio, ore 16-20

Domenica 4 giugno, ore 18-21.30

Lunedì 5 giugno, ore 19.30-22.30

Spettacolo

Martedì 6 e mercoledì 7 giugno, ore 20.30

Un gruppo di adolescenti guida un pubblico adulto in una camminata notturna alla scoperta di luoghi, quartieri e spazi particolari, intimi e conosciuti. Nightwalks with Teenagers riunisce giovani e adult? che non si incontrerebbero altrimenti, per vivere esperienze legate a un luogo e a un tempo condivisi; offre agli adulti l’opportunità di socializzare con i giovani in uno spazio sociale sicuro, dove tutti possono lasciarsi andare e i silenzi offrono momenti di contemplazione.

Il progetto della compagnia canadese Mammalian Diving Reflex si svolge contemporaneamente in varie parti del mondo e si basa sul gesto del camminare come una pratica capace di rafforzare le relazioni sociali. FUORI! invita Mammalian Diving Reflex come compagnia residente a Bologna durante l’intero arco del progetto, per la realizzazione di diverse Nightwalks in vari luoghi della città e con diversi gruppi di ragazzi e ragazze, invitati grazie alle relazione con le scuole e con le realtà che operano quotidianamente sul territorio.

Il progetto Nightwalks with Teenagers si realizza a Bologna in complicità con gli artisti Agnese Cornelio, Eva Geatti, Manuela De Meo / Sementerie Artistiche.