Nik West live a Bologna: è l'unica tappa italiana

Dopo il sold out dello scorso ottobre, Nik West ritorna con un doppio appuntamento, il 13 e 14 marzo al Bravo Caffè di Bologna, unica tappa in Italia del suo Spring Tour 2024. Bassista, cantante e cantautrice, Nik West è una delle musiciste più interessanti e originali. Ha accompagnato, registrato e suonato con artisti come Prince, Quincy Jones, John Mayer, Santana, Larry Graham, Macy Gray, Esperanza Spalding, Orianthi, Bootsy Collins e altri ancora.

Dave Stewart degli Eurythmics l'ha definita "The female LENNY KRAVITZ". E sarà proprio lei ad aprire alcuni concerti del prossimo tour europeo del cantante americano.



L'esplosiva presenza scenica non è sufficiente a descrivere il modo in cui Nik West muove, stupisce e sconvolge le folle ovunque. Questa giovane dinamo del funk è una forza della natura, che fonde i generi e rompe i confini con ogni nota che suona e ogni testo che canta. Definita "l'icona del basso di questa generazione" da Rolling Stone e "la regina dei bassisti" da Rolling Stone Francia, le sue linee di basso sono come un battito cardiaco da ballare. Ma Nik non è solo basso: la sua voce è un viaggio attraverso le emozioni. Con la sua versione di “Black Is Black” degli AC/DC ha saputo persino impressionare i fanatici del rock, conquistando la stima di una leggenda come Steven Tyler. Alla energica bravura si aggiunge uno straordinario e coloratissimo look che, per inciso, le ha procurato un numero ragguardevole di copertine e articoli su riviste musicali specializzate.



Per info e prenotazioni:

Bravo Caffé

Tel. 051-266112 oppure 333-5973089

www.bravocaffe.it