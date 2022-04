"Nova Bologna 2022": Dinosaur jr, Thurstone moore group, Nu genea/Seun kuti & Egypt 80

Covo Club, Estragon Club, Dumbo Bologna, roBOt Festival e TPO presentano NOVA BOLOGNA 2022, la nuova edizione del festival inizierà l'8 giugno.



Primi artisti annunciati:

8 giugno DINOSAUR JR

11 giugno THURSTONE MOORE GROUP

16 giugno NU GENEA live band / SEUN KUTI & EGYPT 80

17 giugno FRANCO 126



Torna per la seconda edizione NOVA BOLOGNA, il festival nato dall'unione delle più importanti realtà musicali bolognesi Covo Club, Estragon Club, Dumbo Bologna, roBOt Festival e TPO. Cinque realta? con cinque differenti linguaggi insieme con un unico messaggio: affermare la vita, l'esistenza e la resistenza del mondo indipendente nel settore della musica live, messa a dura prova da due anni di pandemia e chiusure forzate. Sostenibilità e accessibilità in un solo, unico messaggio: AQUI ESTAMOS, siamo qui, tradotto in diverse lingue, a rappresentare la volontà di tornare a fare cultura nel cuore pulsante di Bologna.



Il festival, che si terrà presso l'Arena DumBO a partire dall'8 giugno, ospiterà importanti artisti della scena nazionale e internazionale. I primi nomi in cartellone non lasciano dubbi: DINOSAUR JR (8 giugno), THURSTONE MOORE GROUP (11 giugno), NU GENEA live band /SEUN KUTI & EGYPT 80 (16 giugno) e FRANCO 126 (17 giugno), tanti diversi mondi sonori e che non hanno bisogno di presentazioni. Quattro episodi imperdibili, a un costo che vuole essere davvero accessibile a tutti. Per alcune date, saranno infatti proposte delle offerte cumulative, come per esempio DINOSAUR JR + THURSTONE MOORE GROUP biglietto a 20€.

Nuovi artisti saranno presto annunciati, per questa nuova stagione che avrà inizio l'8 giugno 2022.



NOVA BOLOGNA nasce nell'estate del 2021 dalla necessità di condividere percorsi, competenze, risorse e idee per la ripartenza della musica dal vivo durante la pandemia. Per questo motivo l'obiettivo principale del progetto è la sostenibilità, la possibilità di rendere il festival adatto a tutti i tipi di bugdet, ma senza rinunciare alla qualità della proposta.



Nato in un momento di difficoltà per il settore la musica dal vivo, quest'anno è finalmente pronto a splendere nella totale libertà con un cartellone di concerti di artisti nazionali e internazionali da non perdere.