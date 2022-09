"Oggi le coliche, si salvi chi può!": musical inventato e interpretato da ex giovani medici, infermieri e operatori sanitari

Il giorno 7 ottobre p.v. si chiuderà per sempre il ciclo di “Oggi le coliche, si salvi chi può!” della “Compagnia Saranno Famosi?”. Musical inventato e interpretato da ex giovani medici, infermieri e operatori sanitari provenienti soprattutto dal Policlinico S.Orsola di Bologna e dall’Ospedale Infermi di Rimini che nel corso del tempo si sono diretti verso altri ospedali della Regione, rimanendo sempre fedeli alla chiamata della Regista factotum d.ssa Silvana Federici. La serata sarà venerdì 7 ottobre alle ore 21 nel prestigioso Teatro Duse di Bologna.

Ecco allora l’ultima chiamata (per il musical ovvio) dopo 56 repliche in vari teatri prestigiosi della Regione, con una capatina a Verona e Ascoli Piceno.

Infatti abbiamo calcato i palcoscenici di Rimini, Faenza, Modena e, a Bologna, il Duse, l’Arena del Sole, il Teatro Comunale di Casalecchio e la grande Sala Europa in Fiera. Possiamo garantirvi che si ride dall’inizio alla fine tra battute e canzoni riciclate per mostrare una Sanità autoironica che si sa prendere in giro in modo garbato da chi ha speso una vita per dare lustro a questa Regione.

Così siamo giunti al “botto” finale che ci piacerebbe accompagnato dai tanti spettatori coinvolti nelle rappresentazioni precedenti.

E’ per questo che vi chiediamo di affrettarvi ad acquistare i biglietti per aiutare le due Associazioni che operano, la prima presso la Pediatria del Gozzadini di Bologna e la seconda presso la Chirurgia Pediatrica di Rimini.

E’ una occasione da non perdere per rimanere nella Storia di questa simpatica e importante iniziativa.

Chi volesse contribuire può farlo in Fanep al numero 051346744 oppure alla mail info@fanep.org: non ve ne pentirete!!!





Prof. Emilio Franzoni per “Fanep”