Online le mostre fotografiche del MAST

In attesa che il 4 dicembre possano riaprire al pubblico le mostre MAST PHOTOGRAPHY GRANT ON INDUSTRY AND WORK 2020 e INVENTIONS, sono disponibili on line sul sito www.mast.org visite virtuali con una guida d’eccezione, il curatore Urs Stahel.



Dall’archivio MAST è inoltre disponibile on line una selezione di conferenze, tavole rotonde e interviste esclusive, come il talk dell'artista catalano Joan Fontcuberta "PROGETTO X.B. / SFATARE LA LEGGENDA DI VIVIAN MAIER" che invita ad interrogarsi sui processi di costruzione dell’autorialità, dell’autorevolezza artistica e del riconoscimento che sono alla base del mercato dell’arte.

