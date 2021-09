Opening Roberta Cacciatore atelier

Sabato 18 settembre alle ore 18 presso il DAS Dispositivo Arti Sperimentali di Bologna, inaugura il Roberta Cacciatore Atelier, uno nuovo spazio dedicato all’arte e all’artigianato dell’artista Cacciatore e un centro laboratoriale aperto al pubblico. Per l’occasione verrà anche presentato il ricco calendario di corsi d’arte per tutte le età, che l’artista ha progettato e concepito grazie a numerose collaborazioni con professionisti del

settore. L’inaugurazione è ad ingresso libero. Per partecipare è gradita la conferma all’indirizzo mail robertacacciatoreatelier@gmail.com o scrivendo su wa al numero 3479628823. All’ingresso sarà obbligatorio esibire il green pass e un documento di riconoscimento.



L’opening è un'occasione per conoscere non solo il suo progetto, il suo atelier e la realtà nella quale è inserito, ma anche per presentare i laboratori per adulti in programma per il mese di ottobre: corsi di ceramica, linoleografia, cianotipia e legatoria ideati in collaborazione con giovani artisti del territorio. In questa occasione le artiste Roberta Cacciatore, Elisa Lauzana, Irene Lazzarin, Eleonora Spada esporranno le loro opere e introdurranno i loro corsi.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...