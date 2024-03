Orchestra Senzaspine in "College"

Il rinomato direttore e compositore Timothy Brock guida l'Orchestra Senzaspine in una straordinaria première nazionale al Teatro Duse il 23 e 24 marzo. Un invito a immergersi nell'universo comico di Buster Keaton con la proiezione di College (1927), diretto da B. Keaton e J.W. Horne, un capolavoro del cinema muto accompagnato dalla colonna sonora originale creata appositamente dal Maestro Timothy Brock per l’occasione.

La recente restaurazione della pellicola, curata dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Cohen Film Collection presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata nell'ambito del Progetto Keaton, offre al pubblico la possibilità di esplorare l'umorismo di Buster Keaton, uno dei più grandi registi della storia del cinema muto, celebre per il suo talento e la sua abilità nel trasformare situazioni ordinarie in avventure comiche senza tempo.

College porta sullo schermo la travolgente storia di Ronald, interpretato dallo stesso Keaton, un giovane timido e goffo innamorato di una ragazza. In un susseguirsi di avventure sportive rocambolesche, il protagonista cercherà di conquistare il cuore della sua amata.