Orsetto Nalle e i segnali stradali per bambini con Fondazione Aida

Orsetto Nalle e i segnali stradali" sarà un evento per bambini online in programma il 1 gennaio 2022 alle 18 e 18.45 su www.teatroonlife.it, la nuova piattaforma di edutainment interattivo children-first che combina le arti performative, lo streaming e il gaming.



Lo spettacolo scritto da Pino Costalunga racconta la storia di Nina, del suo Orsacchiotto Nalle e della loro automobile rossa da corsa. Una storia che diventa un modo divertente per parlare di regole e di regole stradali in maniera semplice e coinvolgente anche ai bambini più piccoli.



L’evento della durata di 30 minuti potrà essere fruito anche da soggetti con disabilità uditiva poiché grazie alla collaborazione con AbC Irifor del Trentino, il polo dei servizi per la disabilità sensoriale, e il sostegno di Fondazione Caritro sarà tradotto in diretta anche nella Lingua dei Segni italiana (LIS).





