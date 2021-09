Giornata mondiale della Paella: a Fico un weekend dedicato al gemellaggio Bologna-Valencia (con sangria e musica)

Sabato 11 e domenica 12 Settembre solo a FICO Eataly World, il parco del cibo italiano, il sapore e il gusto della cultura spagnola attraverso l’esperienza che passa attraverso i suoi piatti più rappresentativi e le atmosfere della musica latina. Nel parco da gustare di Bologna, per celebrare la giornata mondiale della paella che ricorre il 20 settembre, sarà possibile gustare, direttamente dalla Spagna, la vera paella di pesce o di verdura nel Frutteto di FICO in due giornate d’eccezione: sabato 11 settembre dalle ore 19.00 alle 22.00 e domenica 12 settembre dalle ore 12.00 alle 16.00.

Il tutto accompagnato dall’immancabile sangria, bevanda apprezzata in tutto il mondo, e dal pregiatissimo prosciutto 100% iberico. Bologna per un weekend si tinge così dei colori della bandiera spagnola diventando la capitale italiana dell’enogastronomia iberica.

Un viaggio nell’enogastronomia spagnola, in collaborazione con il partner spagnolo Paellador, per portare in Italia una delle eccellenze culinarie a base di riso più famose al mondo, e con Lolea, che prepara la sangria tramite la propria miscela segreta, completamente artigianale, presentando una perfetta combinazione di vino e frutta con un tocco frizzante.

Sarà possibile scoprire la differenza tra il prosciutto crudo Italiano DOP e quello Spagnolo (Iberico) degustando il vero Janon di Jabugo D.O.P., che ha le sue lontani origini nel 1895, grazie all’azienda famigliare più antica di tutta Spagna, La Valla, del fondatore Sig. Antonio Domínguez Fernández, dedicata alla produzione di prosciutti e salsicce di altissima qualità. Chi vincerà la sfida Italia-Spagna? Al pubblico l’ardua sentenza.

Ma non si tratterà solo di un viaggio nell’enogastronomia spagnola. Grazie a Hispania, associazione di promozione sociale (Aps), iscritta all’Albo delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna sin dal 2010, si tratterà di un viaggio proprio alla scoperta della cultura spagnola a 360°. Operativa infatti nel territorio da circa 11 anni, Hispania collabora attivamente con enti e realtà culturali di Bologna, dalla Cineteca al MEB, scuole pubbliche e paritarie di 1° e 2° grado, Librerie, ecc.







