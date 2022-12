A Palazzo di Varignana un soggiorno da sogno per un Capodanno da ricordare

Prezzo non disponibile

A pochi passi da Bologna, immerso nell’elegante e suggestiva cornice dei colli bolognesi, Palazzo di Varignana è una location esclusiva e ideale per trascorrere una notte di San Silvestro indimenticabile.

Cuore del progetto è Palazzo Bentivoglio, castello di campagna dalle quattro tradizionali torri, ristrutturato rispettando il fascino della sua storia. Attorno ad esso, circondati da giardini ornamentali, fonti d’acqua e panorami incantevoli, sorgono una serie di altri edifici, a formare un piccolo borgo immerso nella natura. L’insieme è un modello originale e sostenibile di ospitalità diffusa. Il Resort ospita 150 camere dallo stile contemporaneo, sei ville, una country house e tre ristoranti, una SPA di oltre 4000 mq con cinque piscine esterne, palestra, campi sportivi, un moderno centro congressuale e spazi per eventi.

Nel 2015 nasce l’azienda agricola, dedita a trasformare la bellezza del paesaggio naturale in una risorsa non solo contemplativa, ma avviata al ripristino di antiche colture autoctone e alla creazione di un vero e proprio modello circolare nel quale le terre di Palazzo di Varignana producono la gran parte degli alimenti impiegati nei tre ristoranti e nel Resort. Un insieme di terreni che sono arrivati oggi ad oltre 300 ettari, da cui nascono prodotti a Km zero di alta qualità.

In occasione del Capodanno, Palazzo di Varignana propone un pacchetto – valido dal 30 dicembre al 2 gennaio – per celebrare questa ricorrenza in un'atmosfera elegante, unica e suggestiva.

Un soggiorno speciale, che coinvolgerà ben quattro strutture della location in una con diversi menu, musica live e spettacolo pirotecnico, così da festeggiare al meglio l’arrivo dell’anno nuovo.