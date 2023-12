Giovedì 14 dicembre "Panariello vs Masini: lo strano incontro a Teatro" in scena all'EuropAuditorium.

Lo “strano incontro” tra Giorgio Panariello e Marco Masini, che ha conquistato il pubblico con oltre 25 spettacoli in tutta Italia nel corso dell’estate, continua e porterà i due artisti al Teatro EuropAuditorium con lo spettacolo Panariello vs Masini. Giorgio Panariello e Marco Masini sono due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita che raccontano con due modi diversi. I due artisti si incontreranno e si scontreranno in una sfida fra battute e canzoni.