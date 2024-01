Paolo Belli in "Pur di far commedia"

Mercoledì 3 aprile 2024 Paolo Belli in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "pur di far commedia". Paolo Belli torna a teatro con Pur di far Commedia, una pièce in cui storie e aneddoti esilaranti accompagnano il pubblico alla scoperta di personaggi, a volte surreali, che si dedicano senza limiti a realizzare il sogno di vivere seguendo la propria passione. Paolo racconta le mille peripezie e i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera, fra esilaranti provini a musicisti strambi ma geniali, momenti di riflessione e i suoi grandi successi rivisitati in una nuova veste. Prosa, canzoni e risate sono gli ingredienti di Pur di far commedia. Accompagnato da sette musicisti, Paolo dedica molto spazio al parlato, ai racconti e all’interazione con il suo pubblico.