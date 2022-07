Passeggiata liberty nel bolognese firmata "Art Nouveau Week"

Si rinnova l'appuntamento del Festival Art Nouveau Week, manifestazione internazionale annuale dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau nelle sue più molteplici espressioni.

La quarta edizione organizzata dall’Associazione Italia Liberty offre un palinsesto di appuntamenti che ripercorre le strade del fenomeno Art Nouveau nelle sue manifestazioni internazionali, dall’8 al 14 luglio 2022.



L’obbiettivo è di divulgare e promuovere il patrimonio artistico compreso tra fine Ottocento e inizi Novecento: Modernismo, Liberty, Jugendstil, Art Nouveau, Secessione viennese.



Nella città di Bologna é in programma una visita guidata nel giorno 8 luglio alle 15:00 con partenza da via Audinot per fruire delle ville progettate dall'architetto Sironi per poi girare tutta la città in bicicletta doce ammirare altri capolavori del Liberty con la guida del prof. Andrea Speziali, riconosciuto tra i massimi esperti di questo stile in Italia.



N.B.: È obbligatoria la richiesta di partecipazione via mail a info@italialiberty.it o sms +393200445798 (indicando città e giorno) e successivamente la conferma da parte di Italia Liberty per la partecipazione. Sconsigliamo di presentarsi sul posto del percorso senza aver ottenuto la conferma di adesione poiché è possibile che i gruppi siano già al completo, rinviati o annullati. I Percorsi si attivano con una presenza di minimo 8 persone.



Il calendario promosso dall’Associazione ITALIA LIBERTY, con il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, è rivolto a chiunque voglia immergersi nelle suggestive atmosfere dell’Art Nouveau, in Italia e all’estero.

Un periodo che scelto per la ricorrenza in questa settimana sia dell’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che di quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione viennese, nonché di altre numerose occasioni celebrative e di rilettura di personalità artistiche quali Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, William Henry Bradley, Siegmund von Suchodolski, Fernand Allard l’Olivier e Charles Cottet.



La quarta edizione di Art Nouveau Week è anche l’occasione celebrativa del dies natilis di un’altra notevole figure dell’arte del Novecento: SILVIO GAMBINI (1877 – 1948) dove a Busto Arsizio in provincia di Varese si possono ammirare prestigiose ville da lui progettate in stile Liberty.