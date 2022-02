"Il patrimonio culturale di Bologna allo specchio dei viaggiatori europei" alla Biblioteca Universitaria

Dal 22 gennaio al 18 marzo la mostra "Il patrimonio culturale di Bologna allo specchio dei viaggiatori europei. Esplorazioni tra la prima modernità e l’era contemporanea" sarà ospitata in Aula Magna della Biblioteca Universitaria di Bologna.

Bologna è sempre stata una meta affascinante per i viaggiatori stranieri in Italia. Nel corso dei secoli, numerosi intellettuali e artisti hanno lasciato testimonianza delle proprie impressioni in diari di viaggio, taccuini e appunti. Questi documenti risultano oggi una risorsa preziosa per comprendere sia lo sviluppo e i mutamenti della città sia la percezione che di essa è stata tramandata nel corso dei secoli.

Attraverso una selezione di testi significativi per lo sviluppo dell’immagine letteraria e culturale della città di Bologna conservati presso la Biblioteca Universitaria di Bologna si è data vita alla mostra Il patrimonio culturale di Bologna allo specchio dei viaggiatori europei. Esplorazioni tra la prima modernità e l’era contemporanea (titolo parallelo: Das kulturelle Erbe Bolognas im Spiegel europäischer Reisender. Streifzüge zwischen Früher Neuzeit und Moderne) testimoniata dall’omonimo catalogo pubblicato nel volume Il patrimonio culturale della Biblioteca Universitaria di Bologna e della città allo specchio dei viaggiatori europei.

Esplorazioni tra la prima modernità e l’era contemporanea. Saggi e catalogo (Das kulturelle Erbe der Universitätsbibliothek von Bologna sowie der ganzen Stadt im Spiegel europäischer Reisender. Streifzüge zwischen Früher Neuzeit und Moderne. Beiträge und Katalog), curato da Chiara Conterno e Fiammetta Sabba, con la collaborazione di Andrea Moroni ed Elisa Pontini (BUP, 2022), prodotto della partecipazione dell’Università di Bologna (Dipartimento LILEC con la collaborazione del DBC) al programma Erasmus+ The Future of Cultural Heritage in Modern Europe - Die Zukunft des kulturellen Erbes im modernen Europa (Universität Potsdam).