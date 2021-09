Peraspera Festival di arti contemporanee interdisciplinari. Sweeming home di Silvia Mercuriali

All'interno della quattordicesima edizione di perAspera Festival di arti contemporanee interdisciplinari, dal 20 al 25 settembre sarà possibile prendere parte a “Swimming Home”, una meditazione privata per una persona alla volta che si dipana via app nel bagno di casa propria: il partecipante è invitato ad indossare il suo costume da bagno, gli occhialini e un asciugamano, per immergersi in un mondo acquatico e vivere un’esperienza unica, personale, basata sull’elemento acquatico, sulla sua forza evocativa, onirica. L’ordinario diventa fantastico e la casa si trasforma in uno spazio poetico dove i rubinetti sono cascate e il bagno un brodo primordiale.

Utilizzando la strategia dell'Autoteatro, gli spettatori eseguono l'esperienza in prima persona seguendo semplici istruzioni audio.



Grazie all’uso dell’app Mercurious NET, i partecipanti potranno decidere se accedere alla versione vasca o doccia e, ad un orario prestabilito, avranno accesso alla pièce audio tra istruzioni da seguire e un racconto che ripercorre la relazione con l'acqua. Il brano finirà all'inizio dell'atto successivo: sul bordo della piscina, prima di tuffarsi.



La pièce prende forma anche attraverso le interviste realizzate in tutta Italia a numerosi nuotatori, professionisti e amatori, istruttori di nuoto e amanti dell’acqua. Un'esperienza intima che ci incoraggia ad osservare il nostro rapporto con l'acqua e con lo spazio in cui ci troviamo.



Per scaricare l'app, gratuita, visitare il sito ufficiale (https://www.perasperafestival.org)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...