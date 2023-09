Torna per la VII edizione "A piedi nudi nel prato", la rassegna cinematografica che porta il cinema al parco, prima in città ad avere utilizzato questa formula di visione informale e gratuita, grazie al sostegno del Comune di Bologna all’interno di Bologna Estate 2023, il cartellone di attivita? promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Citta? metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.

Tema scelto per quest’anno, il viaggio, l’attesa, la speranza. Le proiezioni si terranno il lunedi? e il martedi?, per quattro settimane consecutive dal 4/09/2023 al 26/09/2023 (con eventuale recupero in caso di maltempo entro le stesse date).

4 settembre Colazione da Tiffany di Black Edwards (1961) con Audrey Hepburn, George Peppard. Genere: commedia

Holly è una provinciale - ma molto sofisticata - che vive a New York. Paul è un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Si conoscono, diventano amici, e poi qualcosa di più. Il film ha ottenuto cinque candidature e vinto due premi Oscar, ha vinto un premio ai David di Donatello. (da MyMovies)



5 settembre La Comunidad – Intrigo all’ultimo piano di Alex De La Iglesia (2000) con Carmen Maura. Eduardo Atuña. Genere: commedia.

Julia, un'agente immobiliare sui quarant’anni, si trova a dover vendere un appartamento situato in un bizzarro condominio e, vagando per il piano di sopra, disabitato, trova 300 milioni di pesetas (6 miliardi di lire) nascosti dal proprietario morto. Decide di tenerli, per dare una svolta alla sua vita, ma non ha fatto i conti con gli altri inquilini e la loro pericolosa avidità (da cinematografo.it)

11 settembre Scompartimento n.6 di Juho Kuosmanen (2021) con Seidi Haarla, Yuri Borisov. Genere: drammatico.

Mentre un treno avanza verso il circolo artico, due estranei condividono un viaggio che cambierà il loro punto di vista sulla vita. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha ottenuto una candidatura a Golden Globes, tre candidature agli European Film Awards, una candidatura a Cesar, una candidatura a Satellite Awards, una candidatura a British Independent, una candidatura a Spirit Awards. (da MyMovies)



12 settembre La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti (2019) con Toni Servillo, Antonio Albanese. Genere: animazione.

Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Il film ha ottenuto una candidatura a David di Donatello, è stato premiato a Roma Film Festival; e ancora ha ottenuto una candidatura a Cesar e una a Lumiere Awards. (da MyMovies)



18 settembre The Help di Tate Taylor (2012) con Emma Stone, Viola Davis. Genere: drammatico.

La storia di Skeeter, la domestica Aibileen e Minny, tre donne straordinarie del profondo Sud nel 1962. Il film ha ottenuto tre candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, quattro candidature e vinto un premio ai Golden Globes, quattro candidature e vinto un premio ai Bafta, sette candidature e vinto tre Critics Choice Award, ha vinto tre Sag Awards, Il film è stato premiato a Afi Awards. (da MyMovies)



19 settembre Il diritto di contare di Theodore Melfi (2017) con Taraji P. Henson, Octavia Spencer. Genere: drammatico.

La vera storia di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre scienziate afro-americane che hanno rivoluzionato gli studi alla NASA. Il film ha ottenuto tre candidature a Premi Oscar, tre candidature a Golden Globes, una candidatura a Bafta, tre candidature a Critics Choice Award, due candidature e vinto un premio ai Sag Awards. (da MyMovies)



25 settembre East Is East di Damien O’Donnell (1999) con Om Pur, Linda Basset. Genere: commedia.

Ayub Khan-Din scrive una commedia di successo sul multietnismo nelle periferie britanniche e O'Donnell dirige un film eccezionale, ironico, trascinante: un vero fenomeno. (da MyMovies)



26 settembre Ladybird Ladybird di Ken Loach (1994) con Crissy Rock, Vladimir Vega. Genere: drammatico.

Crissy Rock per questo film ha vinto un premio a Berlino. Al centro la storia di Maggie, una quarantenne con quattro figli avuti con mariti diversi, di cui uno è manesco e alcolizzato. Quando, in seguito ad un evento, perde la tutela dei figli, inizia il percorso doloroso tra assistenti sociali e tribunali. Il film è stato premiato al Festival di Berlino. (da MyMovies)