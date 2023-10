Pio e Amedeo in "Felicissimo show"

Dopo il successo travolgente della seconda edizione di Felicissima Sera, in onda in prima serata su Canale 5, Pio e Amedeo si preparano a tornare in teatro da ottobre con il nuovo spettacolo Felicissimo Show, al quale si aggiunge un secondo appuntamento bolognese il 31 ottobre 2023.

La replica del 30 ottobre era precedentemente programmata il 9 ottobre 2022 e rimandata a causa di improrogabili impegni televisivi degli artisti. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. I biglietti in prevendita sono già disponibili.