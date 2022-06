I GIRONI DEL “5° TROFEO EMILBANCA PINK”



GIRONE A

Belle Comode

Campas Ricap

Basket Cavezzo

Csi Sasso Marconi



GIRONE B

Bsl San Lazzaro

Matteiplast

Pol. Monte San Pietro

Royal Finale Emilia



IL CALENDARIO

LUNEDI’ 20 GIUGNO

Ore 20 MONTE SAN PIETRO – BSL

Ore 21.15 CAVEZZO – CSI SASSO

Ore 22.30 MATTEIPLAST ALICE – ROYAL FINALE

MARTEDI’ 21 GIUGNO

Ore 20 MATTEIPLAST ALICE – BSL

Ore 21.15 CAMPAS – BELLE COMODE

Ore 22.30 ROYAL FINALE – MONTE SAN PIETRO

GIOVEDI’ 23 GIUGNO

Ore 20 BELLE COMODE – CSI SASSO

Ore 21.15 ROYAL FINALE – BSL

Ore 22.30 CAMPAS – CAVEZZO

LUNEDI’ 27 GIUGNO

Ore 20 CSI SASSO – CAMPAS

Ore 21.15 MATTEIPLAST ALICE – MONTE SAN PIETRO

Ore 22.30 BELLE COMODE – CAVEZZO

MARTEDI’ 28 GIUGNO

Ore 22 5° TROFEO EMILBANCA PINK: Prima Semifinale

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO

Ore 20,30 5° TROFEO EMILBANCA PINK: Seconda Semifinale

GIOVEDI’ 30 GIUGNO

Ore 22 5° TROFEO EMILBANCA PINK: Finale



I GIRONI DEL “40° LAVOROPIU’WALTER BUSSOLARI PLAYGROUND”

GIRONE A

Bene ma non benissimo

Couponlus

Fresk’o

Matteiplast Ristorante Alice



GIRONE B

Acqua Cerelia Riguzzi Assicurazion

Campas Ricap

Kaffeina Koy’s Vegeta

Mulino Bruciato Csi Basket Bologna



GIRONE C

Ciaccio Casa Bo Infissi

Effeauto Caffè Maxim

Farmacia Cooperativa Bologna

Mercanzie Squad

Olly fans x Not in my house



IL CALENDARIO

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO

Ore 20.30 MULINO BRUCIATO CSI BK BOLOGNA – CAMPAS RICAP

Ore 22.15 FRESK’O DUE TORRI – COUPONLUS

MARTEDI’ 28 GIUGNO

Ore 20.15 COUPONLUS – BENE MA NON BENISSIMO

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO

Ore 22 MATTEIPLAST ALICE – COUPONLUS

GIOVEDI’ 30 GIUGNO

Ore 20,15 MERCANZIE SQUAD – OLLY FANS x NOT IN MY HOUSE

LUNEDI’ 4 LUGLIO

Ore 20,15 MATTEIPLAST ALICE – BENE MA NON BENISSIMO

Ore 22 FARMACIA COOPERATIVA – OLLY FANS x NOT IN MY HOUSE

MARTEDI’ 5 LUGLIO

Ore 20,15 MERCANZIE SQUAD – FARMACIA COOPERATIVA

Ore 22 MATTEIPLAST ALICE – FRESK’O DUE TORRI

MERCOLEDI’ 6 LUGLIO

Ore 20,15 BENE MA NON BENISSIMO – FRESK’O DUE TORRI

Ore 22 MERCANZIE SQUAD – CIACCIO CASA BO INFISSI

GIOVEDI’ 7 LUGLIO

Ore 20,30 OLLY FANS x NOT IN MY HOUSE – EFFEAUTO CAFFE’ MAXIM

Ore 22 KAFFEINA KOY’S VEGETA – MULINO BRUCIATO CSI BK BOLOGNA

LUNEDI’ 11 LUGLIO

Ore 20,15 ACQUA CERELIA RIGUZZI – CAMPAS RICAP

Ore 22 CIACCIO CASA BO INFISSI – OLLY FANS x NOT IN MY HOUSE

MARTEDI’ 12 LUGLIO

Ore 20,15 EFFEAUTO CAFFE’ MAXIM – FARMACIA COOPERATIVA

Ore 22 ACQUA CERELIA RIGUZZI – KAFFEINA KOY’S VEGETA

MERCOLEDI’ 13 LUGLIO

Ore 20,15 CAMPAS RICAP – KAFFEINA KOY’S VEGETA

Ore 22 EFFEAUTO CAFFE’ MAXIM – MERCANZIE SQUAD

GIOVEDI’ 14 LUGLIO

Ore 20,15 MULINO BRUCIATO CSI BK BOLOGNA – ACQUA CERELIA RIGUZZI

Ore 22 CIACCIO CASA BO INFISSI – FARMACIA COOERATIVA

VENERDI’ 15 LUGLIO

Ore 20,30 SERATA PRO AIRC

Ore 22 EFFEAUTO CAFFE’ MAXIM – CIACCIO CASA BO INFISSI

LUNEDI’ 18 LUGLIO

Ore 20 QUARTO DI FINALE

Ore 22 QUARTO DI FINALE

MARTEDI’ 19 LUGLIO

Ore 20 QUARTO DI FINALE

Ore 22 QUARTO DI FINALE DREW LEAGUE – 3 C

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO

Ore 20 SEMIFINALE

Ore 22 SEMIFINALE

GIOVEDI’ 21 LUGLIO

Ore 21 FINALE