Venerdì 10 novembre 2023 alle ore 10, la Sala dello Stabat Mater della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna ospita la conferenza aperta al pubblico PORTICANDO IL DNA DELLA CITTÁ. I risultati delle attività del progetto di Tre Istituzioni e un Patrimonio - Edizione 2022-2023.



Si celebra insieme alla città di Bologna la conclusione dell’ultima edizione di Tre Istituzioni e un Patrimonio, il programma operativo della Regione Emilia-Romagna che promuove azioni di partnership allargate nel territorio per la riscoperta e il recupero di patrimoni culturali in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna.



PORTICANDO IL DNA DELLA CITTÁ è il progetto dedicato al patrimonio “portici” della città di Bologna, che ha messo in campo l’operatività di oltre 50 studenti e studentesse dell’Accademia e ha riunito in sinergia importanti Istituzioni locali: Regione Emilia-Romagna, Accademia delle Belle Arti di Bologna e Comune di Bologna alle quali si aggiungono l’Esercito per il Circolo Unificato di Palazzo Grassi e la Biblioteca dell’Archiginnasio.



Dopo i saluti dell’assessore del Comune di Bologna Valentina Orioli, dell’assessore regionale Mauro Felicori, della presidente dell’Accademia Rita Finzi, e del Direttore di Palazzo Grassi, Tenente Colonnello Mario Federico, sarà lasciato spazio agli studenti e alle studentesse dell’Accademia per presentare al pubblico i risultati di tutta l’articolata attività che ha caratterizzato PORTICANDO.



Con il coordinamento di Antonella Salvi, responsabile di Tre Istituzioni e un Patrimonio per il Settore Patrimonio Culturale della Regione e di Camilla Roversi Monaco, referente di progetto per l’Accademia, si passeranno in rassegna i protagonisti e i risultati del restauro e della rimozione graffiti dal tabernacolo “Madonna con Bambino” nel portico di via Belle Arti 30, cantiere intrecciato alle attività di educazione al patrimonio che ha coinvolto gli alunni di scuole del territorio nello sviluppo di un prodotto multimediale didattico; e ancora si potrà seguire il processo di studio, indagini e analisi che ha impegnato il cantiere per la realizzazione del “Progetto esecutivo di restauro” del portico ligneo di Palazzo Grassi, come pure le differenti cure riservate dal cantiere per il restauro di materiali cartacei, librari e fotografici di contenuto legato alle tematiche “portici” e in gran parte inediti provenienti dai depositi del Comune di Bologna, oltre alla manutenzione dei celeberrimi disegni Panfili conservati all’Archiginnasio.

Verranno infine presentati i lavori di backstage dedicati alla Comunicazione, con le attività grafiche per la realizzazione dell’identità visiva del progetto selezionata con un contest aperto alla Città e le attività filmiche per la realizzazione del trailer e del video documentario del progetto generale.





due disegni di Pio Panfili dell’Archiginnasio facenti parte del celeberrimo nucleo di disegni della città di Bologna e un suggestivo Album Fotografico inedito dal titolo A colpi di piccone conservato presso l’Archivio Liber Paradisus Comune di Bologna che racconta a immagini le antiche storie dei portici urbani.