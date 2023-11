Rassegna "Parole in piedi!": il primo appuntamento

A Casalecchio una nuova rassegna dedicata alla Stand-Up Comedy, ospitata da Spazio Eco.

Il primo appuntamento vedrà sul palco il 17 Novembre Enrico Venturi: giovane artista romagnolo che nel suo primo one man show “Anticlimax” ci parla della sua solitudine, dall'infanzia con i nonni all'esperienza di padre single, passando per varie disavventure personali e amorose. In “Anticlimax” Enrico, alternando battute one line a monologhi, ci mostra come nella sua vita, nonostante le buone premesse, alla fine a vincere sia sempre l'inadeguatezza.

Spettacolo consigliato ad un pubblico adulto.





Tutte le info su www.arterego.org.