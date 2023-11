Laboratorio di Ricerca Industriale del Tecnopolo Bologna CNR, nell’ambito delle attività di celebrazione del decennale della propria costituzione - promuove un evento divulgativo e partecipativo per le Imprese e l’Ecosistema dell’Innovazione al fine di per riflettere sui propri 10 anni di attività e sul futuro comune dell’innovazione.



PROAMBIENTE 2030, proprio come l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: nuove visioni e nuovi obiettivi che ci vedranno tutti impegnati nel loro raggiungimento avendo in mente una idea ben precisa: l’innovazione nasce dal cambiamento e dal confronto tra un prima e un dopo.



E' obbligatoria la preiscrizione



Con il patrocinio di:



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Strategia #PlasticFreER

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Bologna e relativi crediti formativi;

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna e relativi crediti formativi;

Ordine dei Periti Industriali delle Province di Bologna e Ferrara e relativi crediti formativi;



Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia-Romagna province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.