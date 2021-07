Progetto benessere seconda tappa

Il 17 luglio perleremo di comunicazione.



Comunicare bene per stare meglio.

Interverranno Marzia Zunarelli Psicologa, Gianluca Tassinari Artista e la Cooperativa La Venenta.

Scopriamo insieme quanto comunicare correttamente riguarda non solo le parole che usiamo ma anche l'atteggiamento del nostro corpo. Scopriamo quanto l'empatia riesce a gestire in ogni comunicazione un giusto soddisfacimento dei relativi bisogni.



A Castello d'argile, parcheggio Le Serre

