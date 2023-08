“Il Cinema d’Estate”: al Gran Reno arriva Barbie

Sabato 19 agosto, al centro commerciale di Casalecchio di Reno è in programma Barbie, il film campione di incassi con Margot Robbie e Ryan Gosling, diretto da Greta Gerwig.

Un film che in meno di venti giorni dall’uscita ha superato il miliardo di dollari di incassi in tutto il mondo, il primo in assoluto diretto da una donna a riuscirci: sabato 19 agosto alle ore 21.30, Barbie di Greta Gerwig arriva a “Il Cinema d’Estate”, la rassegna cinematografica promossa dal centro commerciale Gran Reno di Casalecchio di Reno (via Marilyn Monroe 2), con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e della Fondazione Cineteca di Bologna.

Distribuito nei cinema italiani lo scorso 20 luglio, il film racconta la storia di Barbie (Margot Robbie), una bambola che vive in un mondo rosa, bellissimo e perfetto chiamato Barbieland. Barbieland è una società matriarcale in cui tutte le donne sono sicure di sé, autonome e di successo, mentre le loro controparti Ken trascorrono le loro giornate impegnandosi in attività ricreative. Barbie, un giorno, inizia a porsi domande esistenziali, quesiti che una bambola non dovrebbe mai farsi e che la porteranno ad avventurarsi nel mondo reale. Nel suo viaggio la accompagnerà inaspettatamente Ken (Ryan Gosling), che si era nascosto nella sua decappottabile.

Prezzo del biglietto

- Film italiani ed europei grazie all’iniziativa “Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate”: posto unico 3,50 euro; 4,50 euro se acquistato online su www.granreno.18tickets.it

- Film di altre nazionalità: biglietto intero 7 euro; 8 euro se acquistato online su www.granreno.18tickets.it

- Biglietto acquistato al box informazioni entro le 20.00 del giorno della proiezione, presentando l’app “Io&GranReno” 5 euro.