Proiezioni in Arena Tivoli: terza e ultima parte

Fino al 17 settembre, grandi film pronti a stupirvi ed emozionarvi, come solo il cinema sotto le stelle è in grado di fare. E non mancheranno le sorprese...

Per due sere, poi, l'Arena Tivoli si trasformerà in ??????????, con il fenomeno dell'estate Barbie: preparatevi per alcune novità!

Siamo poi particolarmente onorati/e di ospitare nella nostra arena, ?????? ?? ?????????, Pupi e Antonio Avati per presentare il loro ultimo film, ?? ??????????????? ???????? ??? ????? ?????????!

L'inizio delle proiezioni sarà alle ore 21,00

Continua la promozione Cinema Revolution: i film italiani ed europei costeranno 3,50€, mentre Barbie sarà a 6,50€ (ridotto a 5,50€).

Vi ricordiamo che in caso di pioggia o maltempo, la proiezione potrà spostarsi al chiuso dentro al cinema!

La rassegna è realizzata in collaborazione con ACEC Emilia-Romagna.

Il cinema Tivoli fa parte del circuito Europa Cinemas

È possibile acquistare i biglietti in biglietteria le sera dello spettacolo oppure on line su Liveticket, sempre a 3,50 euro (+ le commissioni) per i film prodotti in Italia, UE, Gran Bretagna

Mese di SETTEMBRE -- ore 21

Ven 1: SCORDATO di e con Rocco Papaleo

Sab 2 e Dom 3: EMILY di F.O’Connor con E.Mackey

Lun 4 Riposo

Mart 5 e Merc 6: RITORNO A SEOUL Regia di Davy Chou, con Ji-min Park, Kwang-rok Oh

Giov 7 e Ven 8: STRANIZZA D’AMURI di G.Fiorello con Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto

Sab 9 e Dom 10: BARBIE di Greta Gerwig con R.Goslyn, M.Robbie

Lun 11: Riposo

Mart 12 e Merc 13: IL SOL DELL’AVVENIRE di N.Moretti con N. Moretti, M.Buy

Giov. 14 e Ven 15: MON CRIME: LA COLPEVOLE SONO IO di F.Ozon con I.Huppert

Sab 16 e Dom 17: LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO di Pupi Avati con Lodo Guenzi, E.Fenech

Sabato 16 settembre presenti in sala Pupi e Antonio Avati per un breve saluto al pubblico presente.

www.cinemativoli.it

info@cinemativoli.it