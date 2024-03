Punto G - divagazioni musicali su testi di Giorgio Gaber

Dedicato a Giorgio Gaber, il Signor G. con monologhi semiseri che parlano del rapporto di coppia, delle relazioni tra uomo e donna, dell'amicizia, dell'amore, delle difficoltà, delle incomprensioni, della solitudine, monologhi straordinariamente interpretati da Dario Turrini.

I monologhi saranno alternati da brani musicali cantanti da Silvia Salfi accompagnata al piano da Matteo Matteuzzi.



Una delle cose più sinceramente autentiche su Giorgio Gaber siano quelle che ha scritto sua figlia, Daila Gaber:



“Spesso mi chiedono cosa abbia significato per me aver conosciuto Gaber o cosa mi manchi del Signor G. E io non so rispondere. Perché Gaber per me era, come per tutti i figli e più che ogni altra cosa, mio papà. Il papà bellissimo che mi accompagnava a scuola, la persona con cui ho giocato, dialogato, discusso, imparato a vivere. Ho lavorato con lui, vero. Ma anche in quel caso restava sopratutto mio padre.

Di lui mi manca tutto e parlarne non è facile. C'è imbarazzo. Non posso fare a meno però di battermi per la sua memoria, visto che ci ha lasciato un'eredità sterminata di opere belle e attuali, di idee che impongono un esercizio permanente del pensiero.

Nulla di mio padre era facile. Non era facile guardarlo, con quella sua espressione quasi impossibile da decifrare. Non era facile ascoltarlo né capirlo. E non perché facesse ricorso a un linguaggio inaccessibile: era un uomo piacevole e divertente. Però confrontarsi con lui imponeva, impone, onestà intellettuale; la scelta di preferirsi persona piuttosto che maschera. E non è mai facile accettare chi ci mette di fronte alle nostre finzioni, trasformandosi in uno specchio capace di mostrare esattamente chi e come siamo dentro.

Nel tempo è stato bellissimo scoprire quanti amici gli abbiano voluto bene gli riconoscano un ruolo di punto di riferimento, abbiano piacere di approfondire l'arte o regalare alla gente i loro ricordi del Signor G.”



Anche noi proveremo a regalarvi alcuni bei ricordi del Signor G.