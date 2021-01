Domenica 31 gennaio "Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi" (ore 17:00). Un concerto per ricominciare! Domenica 31 gennaio 2021 alle ore 17.00, dalla meravigliosa Chiesa dei S.S. Vitale e Agricola in Arena, Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, concerto per archi e violino solista, in streaming Facebook.