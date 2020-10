"Quinta no limits": una trascrizione in prima assoluta della Quinta Sinfonia di Beethoven

Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre "Quinta no limits" in luoghi vari. L’inizio più famoso della storia della musica, la sinfonia più pop che ci sia e, come sempre nel caso di Beethoven, un brano tanto noto quanto innovativo e dirompente: stiamo parlando della Quinta Sinfonia in do minore.

Chi frequenta abitualmente le sale da concerto certamente avrà avuto l’occasione di ascoltarla. Ma lo stesso non si può dire per i detenuti e i pazienti delle carceri e comunità psichiatriche con cui da ormai 10 anni Concordanze collabora.

Questo progetto porterà proprio in questi luoghi una trascrizione in prima assoluta della Quinta Sinfonia: questo è per noi un modo vero e utile di festeggiare un compositore, facendo della sua musica un patrimonio davvero collettivo e sociale.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ouverture dell’opera “Fidelio” Opus 72b (1814)

Ouverture per il dramma “Coriolano” di H.J. von Collin Opus 62 (1804)

Quinta Sinfonia in do minore Opus 67 (1808)

Trascrizioni originali per ensemble in prima esecuzione assoluta

commissionate da Concordanze a:

Roberto Cima

Mattia Cipolli

Rocco De Cia

Filippo Soligo

Gli appuntamenti:

Venerdì 2 ottobre 2020 Casa Circondariale di Bologna

Sabato 3 ottobre 2020 Casa Mantovani Bologna

Domenica 4 ottobre 2020 REMS Bologna

Domenica 4 ottobre 2020 ore 11,30 Goethe Zentrum Bologna

Concerto ad ingresso gratuito​

Prenotazione obbligatoria per le norme anti Covid-19

Per prenotare un posto, scrivete a:

concordanze@gmail.com