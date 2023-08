Giardini Margherita in rosa: torna la Race for the Cure

Dal 22 al 24 settembre la Race for the Cure torna a Bologna. Una tre giorni attività di prevenzione, consulenza, sport, benessere, light fitness, sana alimentazione, intrattenimento e conferenze, il tutto con la finalità di raccogliere fondi per la lotta ai tumori al seno. Ad organizzare la manifestazione è Komen Italia, associazione di promozione sociale che dal 2000 ha raccolto oltre 23 milioni di euro e dato vita a più di 1.500 progetti di contrasto al cancro al seno.

Dal 22 al 24 settembre, all’interno dei Giardini Margherita sarà allestito il Villaggio della Salute, all’interno del quale saranno presenti tre unità mobili attrezzate con macchinari di ultima generazione (un'unità mammografica, una ginecologica e una polifunzionale) e personale medico ospedaliero. Nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23, verranno offerti esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili, in particolare a donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica. Infatti, alle donne che per motivi anagrafici, di marginalità o per qualsiasi altra ragione non rientrano nel Programma di Screening Regionale, sarà offerta una visita senologica gratuita, completa di esame mammografico ed ecografia. Domenica 24 settembre, infine, ci sarà la Race for the Cure, con possibilità di scegliere tra le due corse di 5 Km (una competitiva e una non competitiva) e la passeggiata di 2 km.

Nel Villaggio Race for the Cure come sempre ci sarà un’area di incontro dedicata alle “Donne in Rosa” – le vere protagoniste della manifestazione. Grazie alla loro partecipazione e alle loro coraggiose testimonianze, le Donne in Rosa continuano da anni a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce, inviando al contempo un forte messaggio di forza e speranza alle 56.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con il tumore del seno.

Ci si può iscrivere alla Race con una donazione minima di 15 euro sul sito www.raceforthecure.it o al Villaggio della Race ai Giardini Margherita.