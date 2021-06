“Reno Splash”, al via il festival antirazzista: tre giorni di musica, sport e cultura

Al via “Reno Splash”: il festival antirazzista dell’Appennino approda in città l'11,12,13 giugno. Tre giorni di musica, sport e cultura: è l’offerta della 9° edizione del “Reno Splash”, il festival antirazzista promosso dall'associazione Montagna di Suono che solo per quest’anno si sposta da Marzabotto ed approda al Pontelungo Summer Festival di Bologna dall’11 al 13 giugno 2021. L’iniziativa nasce per promuovere il rispetto e la conoscenza delle diverse culture nel mondo, la tolleranza e la pace attraverso concerti, tornei sportivi e dibattiti.

Un programma ricco di musica: tra i numerosi artisti che si alterneranno sul palco del Reno Splash ci sarà un gruppo storico della scena reggae italiana ed internazionale: gli Africa Unite, che festeggeranno al Reno Splash il quarantennale della loro carriera.

Nel programma musicale non mancheranno artisti locali come Lion D, Cico & Mama Afrika, B-boat e Nico Royale, esempi di gruppi bolognesi di livello internazionale. Prima e dopo i concerti principali, una lunga lista di dj e sound system di musica reggae, funky e afrobeat intratterranno il pubblico nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19.

Ma non solo musica al “Reno Splash”: domenica alle 11.00 si parlerà di accoglienza e cooperazione all’ interno dell’ “Assemblea Antirazzista Reno Splash”. Sempre la domenica, alle 14.00, ci sarà il torneo antirazzista autogestito di calcio a 5, grazie alla collaborazione con i "Mondiali Antirazzisti" e con la Uisp.