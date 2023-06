Resilienze Festival alle Serre dei Giardini Margherita

Dall’8 all’11 giugno torna alle Serre dei Giardini di Bologna, la settima edizione di Resilienze Festival, che parla di grandi trasformazioni planetarie, mostrando le interazioni, i legami e le connessioni tra ambiente, società, economia e cultura, interrogando i linguaggi dell’arte per esplorare punti di vista alternativi.

L’edizione 2023 ruota tutta attorno al concept Zero non significa niente e vuole problematizzare il tema della neutralità climatica, esplorando le molteplici dimensioni dello zero attraverso incontri, dibattiti, installazioni artistiche, presentazioni di libri, workshop, proiezioni, concerti. L’orizzonte politico per risolvere la crisi climatica è confuso e spesso incoerente, ma qualcosa su cui tutti sembrano convergere è la corsa verso la neutralità, un’àncora di salvezza spostata avanti di 10, 20 o 30 anni, che ci viene presentata come riscatto collettivo per salvarci dalle catastrofi già in atto. Ma cos’è la neutralità climatica? Possiamo davvero essere neutrali nel nostro

abitare la Terra? E ancora: la neutralità è davvero un orizzonte desiderabile? Durante questa edizione di Resilienze Festival vogliamo provare a rispondere a queste domande e lo faremo attraverso i linguaggi dell’arte, per alimentare uno spirito critico e

contribuire a costruire un immaginario desiderabile.

Programma:



Giovedì 8 giugno, ore 19,30 > Dialogo con l’artista: Sara Berts e la sua opera Ch’uya Taki. A partire dall'installazione, il talk vuole esplorare il complesso tema del potere curativo che il mondo vegetale ha sull’essere umano.

Giovedì 8 giugno, ore 21,30 > Performance live: Sara Berts. La performance sarà terreno di incontro tra due dimensioni del reale, un continuum generato dai field recordings da cui affiorano melodie tenui che si intrecciano a voce ed effetti.

Venerdì 9 giugno ore 17,30 > Performance live: Foresta in città: evento dedicato ad adulti e famiglie con bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, realizzato con il supporto di CAA- Centro Agricoltura e Ambiente. Iscrizione obbligatoria qui.

Venerdì 9 giugno ore 18 > Coltivare nelle rovine del capitalismo, evento in collaborazione con progetto FoodE. Luca Martinelli, giornalista e scrittore, dialoga con gli ospiti presenti su esperienze di agricoltura urbana.

Venerdì 9 giugno ore 18 > Alleanze della Rigenerazione a base culturale, evento in collaborazione con Lo Stato dei Luoghi. Con alcuni ospiti parliamo di spazi e luoghi e spazi riattivati a seguito di una rigenerazione a base culturale.

Sabato 10 giugno, ore 18,15 > Presentazione del libro Il Neutro di Roland Barthes con con Giuditta Bassano, Francesco Marsciani , Gaspare Caliri.

Sabato 10 giugno, ore 19,30 > Arte e AI per la transizione ecologica. Con alcuni ospiti rifletteremo su esperienze, progetti e impatti positivi di possibili alleanze tra arte e ricerca scientifica.

Domenica 11 giugno, ore 17 > Presentazione del Graphic Novel Il Mondo senza fine di Jean-Marc Jancovici e Christophe Blain con Elisabetta Tola e Orsola Mattioli.

Domenica 11 giugno, ore 18,30 > Attivismo e giustizia climatica: Niccolò Bertuzzi, ricercatore dell’Università di Parma, dialoga con attiviste e attivisti per il clima che chiedono, con strumenti diversi, giustizia climatica a partire dai territori italiani.

Domenica 11 giugno, ore 21 > Proiezione del film Everything will change di Marten Persiel (2021, GER, 93’). Evento organizzato con il supporto di Alce Nero. Un racconto a cavallo tra presente e futuro nato dalla convergenza tra il fantascientifico ed il documentario. Apre il film un dialogo tra Elisabetta Tola e Erika Marrone. Cura, bellezza, generatività possono essere nuove prospettive attraverso cui guardare i grandi cambiamenti ecologici che stiamo vivendo?

Possiamo fare delle scelte personali e collettive un motore positivo per

ridisegnare un futuro sostenibile?

All’interno del programma sono previsti anche sei workshop. Info e iscrizioni:https://www.resilienzefestival.it/workshop/. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito del festival: https://www.resilienzefestival.it/programma/