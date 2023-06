"Riparazioni": dialoghi d’arte, cultura e società. incontro con Nora Krug

Venerdì 23 giugno 2023 alle ore 17, si conclude il ciclo di incontri riparAzioni: dialoghi d’arte, cultura e società con il sesto e ultimo appuntamento che vedrà protagonista l'autrice di storie a fumetti e illustratrice tedesco-americana Nora Krug.



Dopo diverse pubblicazioni a fumetti e illustrate, Nora Krug, ha trovato con la sua pluripremiata graphic novel Heimat (Einaudi, 2019) una forma personale per raccontare a disegni e parole la Storia e le tragedie del presente. Racconto autobiografico, memoir, ricerca storica, riflessione filosofica, narrazione diventano tutt’uno e trovano la forma privilegiata in un linguaggio ibrido, tra fumetto illustrazione e collage, che rende al meglio il nostro smarrimento di fronte alla frammentazione della memoria e del presente e la necessità di cercare comunque un percorso di senso che ci aiuti a vivere e ricordare.



Con Heimat, Nora Krug si è imposta tra le protagoniste del fumetto contemporaneo internazionale. Il racconto autobiografico della sua ricerca storica sulle possibili connivenze della famiglia con il regime nazista è infatti stato pubblicato in sedici lingue e ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui quello come Miglior Libro del 2018 per il “New York Times”, “The Guardian”, “San Francisco Chronicle”. Il lavoro di Nora Krug è stato esposto a livello internazionale, anche con mostre personali alla NY Society of Illustrators e al Norman Rockwell Museum, e le sue animazioni sono state mostrate al Sundance Film Festival. Più recentemente, insieme allo storico di Yale Timothy Snyder, ha pubblicato l'edizione illustrata di On Tyranny: Twenty Lessons From the Twentieth Century, in uscita ora anche in Italia per Rizzoli Lizard con il titolo L’era dei tiranni. L’opera le è valsa una medaglia d'oro dalla Society of Illustrators e una medaglia d'argento dall'Art Directors Club di New York ed è stata nominata Miglior graphic novel del 2021 dal “New York Times”. Ha appena concluso il suo nuovo libro dedicato all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, un diario visivo basato sulle testimonianze dirette di un giornalista di Kiev e un artista di San Pietroburgo.



riparAzioni: dialoghi d’arte, cultura e società è un ciclo di sei incontri a cura di Lucrezia Ercoli, Maura Pozzati ed Emilio Varrà, con grandi protagonisti dell’arte e della cultura internazionale: il filosofo Emanuele Coccia, il collettivo artistico ruangrupa, il regista e drammaturgo teatrale Armando Punzo, l’artista Adelita Husni-Bey, l’illustratrice Nora Krug e la regista Alice Rohrwacher.



Il programma di conferenze, nato dall’idea che l’arte – nelle sue diverse forme e discipline culturali – sia un processo creativo capace di riparare e colmare le fratture e gli strappi del reale, si svolge nell’ambito del progetto RiparAzioni – rielaborare ad arte, ideato dall’Accademia per il programma PON Metro 14-20, Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane del Comune di Bologna, finanziato dall’Unione Europea e dedicato allo sviluppo urbano sostenibile.



