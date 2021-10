Robe da matti, psicologia per tutti

la rassegna “Robe da Matti 2021! – Psicologia per Tutti”

Robe da Matti 2021

Dall’11 Ottobre all’11 Novembre 2021, 13 professionisti di PsicoSfere metteranno la loro esperienza e le loro conoscenze a disposizione dei cittadini, incontrandoli e dando informazioni sulla psicologia, la psicoterapia e l’arteterapia.



24 conferenze a ingresso libero e colloqui di consulenza psicologica gratuiti a:

Bologna, Anzola dell’Emilia, Calderara, Marzabotto, San Giovanni in Persiceto, San Giorgio di Piano e San Lazzaro di Savena.



Nel mondo dell’informazione e della comunicazione, siamo tutti in rete, ma soli con le nostre paure e le nostre difficoltà. La psicologia è l’unica disciplina moderna che si fonda sull’ascolto per favorire il contatto con sé stessi e la relazione autentica con gli altri.



La nostra iniziativa si pone l’obiettivo di facilitare al grande pubblico l’incontro con lo Psicologo, per mettere in rete le conoscenze, le persone e le risorse disponibili sul territorio attraverso conferenze e seminari distribuiti sul territorio oltre a colloqui individuali gratuiti.



Il benessere psicologico è costituito da un sufficiente grado di consapevolezza riguardo a noi stessi, alle nostre possibilità e ai nostri limiti, e alla realtà che ci circonda. Tale consapevolezza ci permette di affrontare la vita, comprese le eventuali situazioni spiacevoli, con la necessaria serenità.



Lo psicologo è un professionista che accompagna la persona nell’accrescere la propria qualità di vita e la affianca nelle fasi di crescita personale, oltre a sostenerla ed orientarla nella ricerca degli interventi più adeguati in presenza di eventuali forme di disagio psicologico.



Svolge attività clinica e diagnostica, si occupa di prevenzione del disagio, operando in tal senso in vari campi dell’ambito sociale: dal mondo del lavoro a quello della scuola, della famiglia, dello sport, della giustizia… Quindi, è possibile definire l’attività dello psicologo come una professione al servizio del benessere psicologico per la persona e per la collettività.



Come sostiene l’Ordine Nazionale degli Psicologi Italiani “con l’aiuto di uno Psicologo, il difficile diventa facile”. Il lavoro degli Psicologi contribuisce infatti alla promozione del benessere delle persone e delle organizzazioni.



Consultare uno psicologo non significa essere “svitati” o “diversi”, quanto piuttosto accorgersi di eventuali condizioni conflittuali che possono incrinare il proprio benessere.



La prevenzione psicologica è uno dei cardini della salute di ognuno di noi, ed è quindi un fattore da non sottovalutare nel pianificare la cura della propria persona.



Infatti, non è realistico pensare di occuparsi della salute del corpo trascurando la salute della mente, dato che il corpo e la mente formano una sola entità e si influenzano reciprocamente.



Già nell’antichità si diceva: mens sana in corpore sano, sottolineando così il legame che sussiste tra la mente e il corpo, e l’importanza di occuparsi di entrambi per raggiungere e mantenere un buono stato di salute psicofisica.



Fare opera di prevenzione psicologica è un processo fondamentale per la comunità perché significa poter aiutare le persone innanzitutto ad essere più informate, aiutandole a cercare la loro realizzazione come individui nei vari contesti di vita: nella coppia, nella famiglia, nella professione e nella società.

