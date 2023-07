Rock bazar band al Medicivitas di Medicina

Mercoledì 2 agosto sarà la Rock Bazar Band ospite del Centro Ricreativo Medicivits di Medicina, la band ripercorrerà i grandi classici della musica rock dagli anni ’60 ad oggi proponendo quello che definiscono il loro repertorio Prêt-à-Porter.



Provenienti da diverse performance live, tra cui il concerto presso il teatro Bibiena di Sant’Agata Bolognese, primo passo per una nuova dimensione tanto inedita, quanto affascinate, in linea con il processo di evoluzione artistica che caratterizza da sempre la band bolognese, il sestetto tornerà a proporre una serata giocosa e scanzonata per il pubblico del comune del Barbarossa.



La serata sarà anche l’occasione per poter godere delle eccezionali crescentine preparate dai volontari del centro, da sempre un vero fiore all’occhiello per il punto di aggregazione.



Inizio concerto ore 21.00. Ingresso gratuito.



Si suggerisce la prenotazione al numero: 051852616