Rumba de Bodas : il live "Suner"

I Rumba de Bodas nascono a Bologna nel 2008. Per anni si esibiscono per le strade cittadine, con un’attività di busking che li porta a girare e a suonare nelle piazze europee e italiane. Negli anni il gruppo colleziona apparizioni in alcune delle manifestazioni musicali più importanti d’Europa: Montreux Jazz Festival (Svizzera), Saalfelden Jazz Festival (Austria), Copacabana (Belgio), Hemingway Jazz festival (Albania).

All’intensa attività live si aggiunge una produzione discografica che vede la pubblicazione di tre album: Just Married (2012), Karnival Fou (2014) e Superpower (2018), il primo disco del gruppo edito da un’etichetta discografica, la Irma Records. Il sound del gruppo cambia drasticamente rispetto all’inizio del progetto, e quello che era cominciato come un progetto vicino allo swing, allo ska e al reggae si sposta verso il funk, il new soul e l’elettronica.

Lo scorso 19 gennaio è uscita "Ciao mare", la versione della band del celebre brano di Casadei, per la label italotedesca Rubik Media. Ascolta questo e altri brani dei Rumba de Bodas qui: spoti.fi/38Xm23F



Formazione attuale:

Rachel Doe (voce)

Kim Gianesini (sax contralto)

Mattia Franceschini (tastiere e synth)

Pietro Posani (chitarre)

Giacomo Vianello Vos (basso)

Alessandro Orefice (batteria)





Dj set Salads for Tigers (crew di DJ e performer)

L’idea di STF nasce dall’incontro di due Dj, Kim Lu e Chris Gato, a Goa nel 2013. Nell’estate del 2020 si unisce al gruppo Aubrey B, dj di casa a Bologna, portando il suo sound nu funk/disco a mescolare le carte.

Ascoltando le loro miscele sonore sembra di passare fluidamente attraverso l’Asia, l’Africa e l’America Latina, passando per un party di Soho. Lo scopo è quello di far emergere lo spirito anarchico del party e restituirlo a chi ascolta ricreando un ambiente puro, libero da cliché e devoto alla musica, trasformando l’esperienza del dancefloor in un’avventura coinvolgente senza confini di genere.





L'evento è realizzato in collaborazione con SUNER PROJECT, il progetto a cura dell’Associazione Arci Emilia-Romagna APS sostenuto da Emilia-Romagna Music Commission e dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge 2 sulla musica, ideato, organizzato e sviluppato in Emilia Romagna dalla rete dei circoli Arci, dai comitati provinciali e dal comitato Regionale.