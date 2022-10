Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre torna la Fiera del Fumetto di Bologna

Dal lontano 1990 gli appassionati arrivano a Bologna alla ricerca dei numeri più ambiti dei fumetti di Tex, Alan Ford e Dylan Dog, dei Super Eroi della Editoriale Corno, delle riviste come Linus, Cannibale e l'Eternauta, dei volumi di Magnus, Bonvi e Pratt.

Dopo 32 anni, la Fiera del Fumetto è ancora qui, organizzata sempre da Kolosseo Aps, per la prima volta nella splendida Piazza Lucio Dalla.



Il mondo del fumetto e delle fiere è cambiato, ma la ricerca spasmodica del numero mancante è rimasta la stessa. Dal fumetto d'autore a quello seriale, i grandi classici come Diabolik, Zagor, Asterix ma anche le realtà più attuali, come Sandman, One Piece, Zerocalcare …

La Fiera tappa obbligatoria anche per chi è alla ricerca di tavole originali, opere uniche di artisti della Nona Arte che hanno coperto tutto il Novecento e l'inizio del nuovo millennio.

La Fiera del Fumetto di Bologna è un contenitore unico di passione, raccoglie i fan del fumetto come quelli del giocattolo da collezione, non solo carta, ma anche oggettistica, action figures, card games.

La Fiera ha accolto il fenomeno del collezionismo di figurine, sportive e non. Per chi cerca la rara figurina di Maradona, l'album Panini di Mexico70 ma anche le nuove produzioni, dalle card sportive ai Pokemon, alle collezioni dei più importanti youtuber come MecontroTe o Lyon.

In collaborazione con l'Associazione Figurine Forever , che organizzerà per questo appuntamento iniziative speciali, incontri sul palco e nuove figurine solidali in anteprima assoluta.

La Fiera del Fumetto di Bologna vi aspetta sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, ad ingresso gratuito. La posizione, nel cuore della città, facile da raggiungere con i mezzi pubblici e vicina alla Stazione, renderà comodo per tutti il potere arrivare e partecipare, non dimenticate a casa le mancoliste!