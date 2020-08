Feste fuori porta, Sagra del Tartufo a Sant'Agostino: arriva l'edizione n.41!

Dal 2 al 13 settembre 2020 torna la Sagra del Tartufo! "L’edizione n.41 della nostra Sagra rappresenta la nostra volontà di esserci e la nostra tenacia" il commento degli organizzatori. Appuntamento a Sant'Agostino, nella provincia di Ferrara.

Anni di storia e tradizione, di passioni e di sapori che continuano ad essere celebrti. "Il periodo storico che stiamo vivendo ci sta mettendo alla prova, sotto ogni punto di vista, ma in coscienza e nel pieno rispetto delle normative e della salute di tutti, abbiamo deciso di esserci e di accettare questa sfida. Posti a sedere necessariamente ridotti di numero, ma a chi sarà a tavola con noi promettiamo tutta la nostra attenzione. Menù ridotto, per garantire spazio e libertà agli operatori in cucina e ad ogni piatto sarà riservata un’attenzione più che speciale.

Rispetto per le normative, per la nostra e vostra salute in primis quindi, ma anche tanta voglia di tenerci strette le nostre tradizioni e la nostra voglia di portare avanti questa sagra che da 41 anni ci regala tantissime emozioni che abbiamo voglia di condividere con tutti coloro che ci seguono con entusiasmo".

La prenotazione è quindi vivamente consigliata per evitare assembramenti e code.

Per chi vorrà sedersi alle nostre tavole ci saranno serate evento con menù speciali in cui verranno presentati piatti extra e nuovi con il re della tavola il TARTUFO, che renderanno unica la vostra serata!!!

Mercoledì 2 Settembre

Diamo il via all’edizione n.41 con un brindisi di buon augurio .. perché questo 2020 ha bisogno di buone cose!!!

Ti offriamo noi il nostro speciale benvenuto con un gustoso aperitivo.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, torna la tenuta Masselina di Castelbolognese a proporci una degustazione di vini da abbinare ai piatti scelti: una bellissima proposta!

Giovedì 3 settembre

Giovedì gnocchi… al tartufo però .. una golosissima proposta che non si può perdere!!

Lunedì 7 Settembre

Serata ricca di eventi in questo lunedì 7 Settembre!!

Debutta oggi un piatto di nostra creazione, che riunisce in se fantasia e innovazione, gusto e qualità.

Il nostro sushi al tartufo, con la carne ottima del nostro macellaio di fiducia Francesco che crea un piatto a cui non potevamo che dare come nome “FUSION TRUFFLE”: da provare assolutamente, ve ne innamorerete!!

Secondo appuntamento con la tenuta Masselina di Castelbolognese che ci propone una degustazione di vini da abbinare ai piatti scelti!!

Seconda serata anche per i favolosi Gnocchi di zucca al tartufo: per chi se li fosse persi nella prima serata, questo è l’occasione giusta per recuperare

Martedì 8 Settembre e Mercoledì 9 Settembre

In carta per queste 2 serate ancora il nostro fantastico sushi .. FUSION TRUFFLE e il risotto, zafferano e tartufo che lo scorso anno ci ha appassionato tutti: una coppia che da sola vale un menù intero!

Il nostro stand coperto di Viale Europa, sulla strada provinciale tra Ferrara e Modena sta prendendo una nuova forma.

I cuochi e le cuoche di tutte le età, hanno risposto con entusiasmo alla chiamata dell’Associazione Amici del Territorio di Sant’Agostino e non vedono l’ora di accogliervi con i profumi che da 41 anni ci accompagnano!!