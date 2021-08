Sagra dell'Ortica di Malalbergo fra gusto e musica

A Malalbergo da alcuni anni a questa parte hanno eletto l'ortica a Regina della fortunata sagra usandola per la preparazione di svariati piatti. La sagra è in calendario dal 26 al 29 agosto? e dal 2 al 5 settembre ed è la prima edizione dalla scomparsa del suo ideatore, l'indimenticato Gianni Bonora.

Nello stand gastronomico allestito in piazza Carlini si potranno degustare, tra l'altro, lasagne all' ortica, risotto all'ortica, l'arrosto di vitello all' ortica e la novita' delle polpette con un ripieno di carne ed ortiche e inoltre tortellini nelle versioni ragù e panna, balanzoni, grigliata di carne,? contorni vari tra cui il friggione con pomodoro e cipolla, dolci tipici tra cui la zuppa inglese e la torta di riso.? Stand gastronomico aperto tutte le sere su due turni dalle 19 alle 20,30 primo turno e dalle 20,30 in poi secondo turno.

La domenica apertura alle 12,30. Info eee.amicidellortica.it oppure pagina Facebook sagra ortica. Informazioni 3495669725

L'Associazione Amici dell'Ortica nasce per far conoscere una pianta che sembrava essere dimenticata da tempo, anche se sempre presente nella nostra tradizione passata.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...