Sagra del Maccherone al Pettine 2022

Dal 24 al 26 giugno e dall'1 al 3 luglio Pieve di Cento ospita la Sagra del Maccherone al Pettine. Un'occasione per gustare il tipico formato di pasta del quale i pievesi hanno fatto un'arte.

Per fare i maccheroni dalla sfoglia, tirata rigorosamente a mano con il mattarello, si ritagliano dei quadretti che vengono arrotolati su una bacchettina passandoli sul ''pettine'' (quello del vecchio telaio usato un tempo dalle massaie per la tessitura) per conferire loro la tipica striatura. Una volta pronti, i maccheroni possono essere conditi con ragù di carne, con verdure oppure possono essere tirati in padella con la panna.

La sagra si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida anti covid-19. L'apertura degli stand è prevista per le ore 19.00. È consigliata la PRENOTAZIONE telefonando al 3395675927 oppure sms o whatsapp al 3334607811. Info aggiornate anche sulla pagina Facebook della proloco Pieve.

Le ricette tipiche pievesi rientrano nella tradizione gastronomica bolognese ed emiliana e sono per lo più piatti semplici, realizzati con ingredienti naturali come farina, strutto, uova e verdure d'orto. Prodotti che a Pieve non sono mai mancati, ma dei quali non bisognava assolutamente fare spreco.

Le donne di famiglia, infatti, si ingegnavano per far risaltare a tavola i gusti di una cucina povera, riuscendovi brillantemente, tanto che ancora oggi questi piatti sono sulle nostre tavole e protagonisti di sagre di paese. Uno dei piatti più succulenti sono i tradizionali ''maccheroni al pettine'' che hanno dato vita alla Sagra paesana che si tiene all'inizio dell'estate.

Al Parco Venturi potrete gustare i celebri maccheroni striati, fatti rigorosamente a mano dalle sfogline del paese, conditi con sughi in diverse varianti: ragù, ragù e piselli, prosciutto, vegetariano. Il menù comprende anche secondi piatti e dolci della tradizione.